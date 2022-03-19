Войска РФ уже проиграли, доблестные воины ВСУ их уничтожат, – пленный оккупант

Российский оккупант Игорь Руденко, попавший в плен защитников Украины, призвал своих сослуживцев убираться с украинской земли. Он уверен, что ВСУ уничтожат путинскую армию.

С такими заявлениями Руденко выступил во время пресс-конференции с другими пленными. Оккупант является уроженцем Украины, но после аннексии Крыма офицер перешел на сторону РФ.

Давая комментарии журналистам в субботу, 19 марта, он рассказал, что "совершил большую ошибку" и "на коленях просит прощения у народа Украины".

По словам Руденко, после полномасштабного вторжения в Украину, а именно в Новую Каховку, он увидел: "Наша бригада никогда не воевала, военнослужащие были необученные и, возможно, даже ни разу не держали в руках автомат". При этом оккупант признался, что они прикрывались мирным населением и стреляли по жилым массивам.

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"Не нападайте на народ Украины. Поверните оружие в другую сторону. Вы можете это сделать. Мы не нужны Путину, он даже трупы не забирает. Их просто скидывают в братские могилы. Это очень тяжело видеть. Россия отправила своих срочников на эту бессмысленную войну, нас отправили как пушечное мясо", – обратился Руденко к российским военным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генштаб ВСУ продолжает следить за потерями российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину. По состоянию на утро 19 февраля на нашей земле погибли уже более 14 400 путинских террористов, также враги потеряли более 460 танков, почти 1500 бронетранспортеров, более 200 самолетов и вертолетов.

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