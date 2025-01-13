Войска КНДР пошли на штурм в Курщине и поплатились: воины ССО уничтожили 17 бойцов, один взорвал себя гранатой. Видео
Военным силам специальных операций ВС Украины удалось уничтожить 17 северокорейских солдат на территории Курской области. Еще один боевик КНДР взорвал себя гранатой.
Видео с слаженными действиями наших бойцов обнародовали в Telegram-канале ССО ВСУ. Никто из украинских военных не пострадал.
"Воины Сил специальных операций ВС Украины отразили штурм войск Северной Кореи, который длился с утра до самой ночи на Курщине. За это время рейнджеры 6-го полка ССО уничтожили 17 военных КНДР, а один из них взорвал себя гранатой", - говорится в сообщении. .
Под утро группа зачистки ССО нашла одного уцелевшего солдата КНДР, он планировал обмануть наших военных, чтобы взорваться вместе с ними на гранате. Однако его ловушка оказалась неудачной, наши защитники заметили опасность и покинули зону поражения, прежде чем северокорейский солдат взорвал себя.
"Воины ССО вовремя заметили опасность и быстро отошли из зоны поражения. Никто не пострадал ", – говорится в сообщении.
Напомним, 11 января стало известно, что украинские военные на территории Курской области взяли в плен солдат из КНДР. Раненые боевики были доставлены в Киев. Северокорейские военные дают показания следователям СБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, 12 января президент Владимир Зеленский обнародовал видео с допросом первых военных из Северной Кореи. Они рассказали, что командиры им врали заявляя, что корейцы едут прямо на учебу. Один из пленных говорил, что хочет жить в Украине.
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