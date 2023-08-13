Журналисты идентифицировали российских командиров, причастных к обстрелу исторического центра Одессы. Видео

Украинские журналисты выяснили, кто из российских захватчиков активно бомбил Одессу и регион после того, как Москва объявила о выходе из зерновой сделки. Удары наносили ракетами типа "Оникс", крайне сложными для перехвата нашими системами ПВО, запуская их из временно подконтрольного захватчикам Севастополя.

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Имена военных преступников, чьими руками были убиты и ранены мирные одесситы, назвали в эфире YouTube-канала Торонто. Учитывая расположение и тип ракет оккупантов, можно определить, кто причастен к разрушениям в Одессе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Севастополе "Ониксы" выпускают только из берегового ракетного комплекса "Бастион". Он есть только на вооружении у 15 отдельной бригады береговой обороны. Ее создали сразу после оккупации Крыма на базе воинской части, которая до этого находилась в Дагестане", – обозначил ведущий сюжета.

В 2020 году "Бастион" возглавил Алексей Щербак, который запрятался в социальных сетях вымышленным именем. Зато его супруга Галина, которая также состоит в рядах российского военного состава, очень активна и публикует множество постов о "счастливой семейной жизни".

Также участие в обстрелах мог принимать командир дивизиона "Бастион" Александр Мямлин. Известно, что он вместе с женой и дочерью приехал в Крым из Краснодарского края сразу после оккупации.

"Во время обстрела Одессы и Одесской области оккупанты запустили свыше семи десятков ракет, а также около ста дронов "Шахед". Нет сомнений, что это акты военных преступлений, удары по гражданской инфраструктуре. А еще нет сомнений, что рано или поздно все они будут отвечать за свои злодеяния", – указал автор ролика.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 20 июля РФ атаковала юг Украины. В центре Одессы разрушено админздание и много домов рядом, известно о гибели гражданского охранника в разрушенном здании.

Кроме того получили повреждения 25 памятников архитектуры. Среди них охраняемые ЮНЕСКО здания XIX-XX века, в том числе и Спасо-Преображенский собор на пересечении легендарной улицы Дерибасовской.

В самой РФ цинично назвали ракетные обстрелы Одессы и Николаева "нанесением ударов возмездия".

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – с наглой усмешкой заявили тогда в российском минобороны.

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