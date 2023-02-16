Журнал TIME разместил на обложке фото из подвала в Ягодном, где оккупанты почти месяц удерживали украинцев

Еженедельный американский журнал TIME снова посвятил обложку одного из своих выпусков теме войны в Украине. На титульную страницу издания попало фото подвала школы в селе Ягодное на Черниговщине, где российские захватчики около месяця содержали почти все его население.

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В первые же дни оккупации военные ВС РФ загнали сельчан в помещение на 90 квадратов, где они вынуждены были ходить в туалет у ведра и спать стоя. В результате действий российских военных преступников много людей были убиты и умерли он нечеловеческих условий жизни, пишет TIME.

Журналисты отметили, что через год войны некоторые места в Украине – киевский пригород Буча, южный город Мариуполь – известны миру тем, что российские войска сделали там с мирным населением. Они же решили добавить в этот список и крошечную деревушку Ягодное, расположенную на севере страны – прямо на пути армии РФ в феврале 2022-го.

"В подвале, где целое украинское село провело ужасный месяц в плену", – так номер от 27 февраля – 6 марта 2023 с фото подвала в Ягодном анонсировали в Twitter журнала.

На своем сайте TIME опубликовал репортаж украинской журналистки Светланы Ославской о том, что пришлось пережить жителям Ягодного после того, как 3 марта 2022 года село оккупировали российские военные. Так, на обложке этого номера издания и появилась их фотография, сделанная в подвале местной школы. Автор снимка – жительница села Ольга Меняйло, которая вела дневник в течение времени принудительного пребывания в там.

В статье о селе журналисты напомнили, что российские войска выгнали жителей Ягодного из их домов в подвал школы, которую превратили в свою штаб-квартиру. До ухода 30 марта 2022 года россияне держали там почти все население – 368 жителей, включая детей и пенсионеров.

Там было так тесно, что людям приходилось спать стоя. Вместо туалета были ведра. Еду приходилось добывать. Вентиляции не было, поэтому один из пожилых мужчин сошел с ума и умер. Российские же военные не разрешали сразу хоронить погибших, а когда наконец это сделали, то открыли огонь на захоронении – тогда присутствовавшие вынуждены прыгали в яму с телами погибших односельчан.

"За прошедшие месяцы выжившие рассказали о своем опыте друг другу и следователям, работающим во имя справедливости. Их заключение в подвале через год после вторжения войск Путина 24 февраля может служить микрокосмом садизма, пришедшего с оккупантами. Но многим выжившим на ум приходит сравнение с концлагерем", – пишет TIME.

На сайте издания репортаж доступен на двух английском и украинском языках. Его журналисты сделали в партнерстве с The Reckoning Project, "объединившим силу сторителинга и юридической ответственности, чтобы противостоять дезинформации и безнаказанности в Украине". Публикация содержит фото и видеоматериалы, сделанные участниками The Reckoning Project.

На своей странице в Facebook соучредитель The Reckoning Project, редактор и журналист Наталья Гуменюк рассказала о том, как она с коллегами побывала в селе в начале апреля. По ее словам, тогда жители села, пережившие оккупацию и пытки со стороны захватчиков, "еще очень хотели говорить".

"Впоследствии там было очень много медийщиков, которые делали важные истории, но жителям было тяжело в очередной раз давать комментарии. Все же мы возвращались через месяцы, чтобы также разобраться и с тем, кто был ответственен за тот же подвал, увидеть тип преступлений, совершаемых военными (потому что все говорили о тувинцах, но за подвал отвечали солдаты из Урала) Там не просто трагедии и ужасы, а конкретные действия – как расстрел людей во время похорон, унижения, все – от того, как кормили макаронами на дизеле, до поведения с детьми", – написала Гуменюк.

Также она отметила, что бумажные экземпляры этого номера журнала будут доставлены жителям Ягодного и войдут в экспозицию будущего музея, который там планируют создать.

Как сообщал OBOZREVATEL, небольшое село Ягодное на Черниговщине, которое почти месяц было оккупировано россиянами, местные жители называли "Черниговской Бучей". Ведь там захватчики так же расстреливали безоружных мирных жителей и уничтожали их дома.

Ранее репортаж из Ягодного публиковали журналисты BBC. В комментариях OBOZREVATEL сельчане тоже рассказали о зверствах в Ягодном и о том, как российские военные преступники скрывались за мирными жителями.

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