Жизнь остановилась навсегда: сеть всколыхнули фото часов погибших украинских защитников

Украинский военнослужащий, боевой медик с позывным "Вицик" показал серию фотографий, посвященную воинам, погибшим на Угледарском направлении. Он сфотографировал наручные часы наших павших защитников.

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Снимки украинец опубликовал на своей странице в Instagram, призвав всех неравнодушных продолжать помогать войску. Он поделился своей болью, когда люди в тылу игнорируют сборы.

"Жесткая правда настоящего времени: пока большинство считает наши зарплаты, мы находим тысячи причин выиграть время на жизнь, играя со смертью", – написал "Вицик".

Его призыв – "бороться вместе с нами, пока время на наших часах не остановилось".

Осторожно, фото 18+!

"Вицик" также напомнил о сборе средств для Сил обороны Украины. Реквизиты можно найти в посте и на фото:

Украинцы в комментариях признались, что спокойно на эти фото смотреть невозможно. Они передали соболезнования родным погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала продолжает сбор донатов для закупки машин – пикапов и джипов – на передовую. Приобретенный транспорт отправят украинским защитникам на Харьковское и Покровское направления.

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