Жертв может быть больше: Филатов рассказал жуткие подробности российского удара по Днепру. Видео

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что тела людей, которые числятся пропавшими без вести в результате ракетного удара РФ по многоэтажке, могут не найти. Их останки могли буквально испариться из-за морозов и того, что на месте трагедии горело ракетное топливо.

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Таким образом, жертв обстрела может стать больше. Об этом Филатов сказал в интервью журналисту Василию Голованову (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что шансы найти тех людей, которые не были найдены до сих пор, практически нулевые.

"Шансы найти кого-либо, они, к сожалению, стремятся к нулю. Во-первых, по ночам была температура -3. Во-вторых, горело ракетное топливо. От некоторых тел остались просто фрагменты... Мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не пропал, но мне докладывали, что, в принципе, есть такая вероятность, что некоторые люди в прямом смысле слова просто испарились", – объяснил городской голова.

Сейчас поиски погибших продолжаются, спасатели ищут тела и останки жертв РФ на крышах уцелевших домов – туда их могло отбросить во время взрыва.

Также есть еще одна проблема: часть обнаруженных тел сложно идентифицировать визуально. За кадром остались настолько жуткие моменты, которые люди вряд ли будут готовы увидеть. К примеру, по словам мэра Днепра, тело одной женщины, которую нашли под завалами, было сильно изувечено и придавлено плитами.

В связи с этим специалисты будут проводить анализы ДНК, чтобы установить личности людей, которых убили оккупанты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара, который был нанесен 14 января. Вследствие атаки погибли 45 человек, 6 из них – дети.

– Неизвестной остается судьба 20 мирных жителей, в то же время до сих пор не удалось идентифицировать 15 тел погибших.

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