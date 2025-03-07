Россияне 5 марта около 22:00 ударили баллистикой по отелю в центре Кривого Рога. В результате погибли четыре жителя города, еще десятки людей сейчас находятся в больнице. Некоторые из погибших уже легли спать, когда раздался мощный взрыв.

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Супруги уже спали, когда РФ ударила ракетой

Жители соседних домов рядом с отелем "Центральный" в Кривом Роге уже легли спать, когда Россия совершила удар баллистикой. Взрывная волна прошла сквозь один из домов, выбив практически все окна, двери, разрушив многие квартиры.

Директор специальной школы для детей с особыми образовательными потребностями "Натхнення" Наталья Шевченко с трудом подбирает слова, когда описывает, как они искали свою учительницу ритмики 47-летнюю Ладу Новикову.

Лада вместе с мужем Владимиром и пожилой лежачей мамой жила как раз в этом доме, рядом с отелем.

"На следующий день после взрыва стало понятно, что Лада не выходит на связь. Все стали ее искать. Телефон не отвечал. Потом сотрудники пошли в ее дом, стучали в квартиру. Открыли двери и увидели, что все окна выбиты, даже решетка висела на единственном гвоздике, пол был усеян стеклом. И вокруг много крови. Видимо, они с мужем уже спали, их диван стоял недалеко от окна, и волной их снесло с него. Мы стали обзванивать больницы. Выяснилось, что наша Ладушка получила тяжелую черепно-мозговую травму, она не могла назвать себя, поэтому никаких данных о ней не было", – рассказывает директор.

Женщине провели операцию, но спасти ее так и не удалось, она умерла в больнице. Ее супруг сейчас находится в реанимации – он потерял ногу, состояние тяжелое.

Учила детей ритмике

Наталья Шевченко вспоминает, что Ладу помнит еще в детском садике, куда она ходила еще ребенком, а Наталья Петровна работала там воспитателем.

"У нас в коллективе в школе ее называли Ладушкой. Потому что она была очень светлым человеком. Ни одного грубого слова, никогда она не скажет "не могу" или "не хочу". Все с улыбкой. Вот недавно буквально принесла ткань, чтобы сшить сотрудникам пищеблока халаты", – говорит директор.

Буквально за неделю до трагедии Лада Ивановна рассказывала директору о первом "прилете" российской ракеты по этому отелю. Тогда взрыв прогремел рядом со зданием. Лада Ивановна буквально босиком по стеклу, не чувствуя боли, бежала домой – там была ее пожилая мама, прикованная к постели. Также она звонила в отель и спрашивала у сотрудников как они, потому что за зданием поднимался столб дыма, вспыхнул пожар.

Теперь произошел второй российский удар, ракета попала прямо в здание гостиницы. А взрывная волна убила учительницу.

В школе рассказывают, что Ладу Новикову любили все дети. Тут воспитываются дети с особыми потребностями, часть из них с аутизмом, не разговаривают. Погибшая вела уроки ритмики – через музыку учили детей общаться.

"Она умела подобрать музыку для каждого ребенка, использовала различные инновационные методики. Есть видео, где под музыку дети ритмично стучат по разным частям тела, таким образом учатся общаться. Работать с такими детками непросто, но она была очень искренней и доброй по отношению к ним. А такие детки это хорошо чувствуют", – говорит Наталья Шевченко.

Пожилую маму погибшей учительницы забрала сестра, а ее муж пока что находится в реанимации.

В этом же доме погибла и 48-летняя Елена Симоненко. Они также уже легли спать, когда раздался взрыв. Ее муж сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. А дочери повезло – на момент взрыва она была в другой комнате.

Супруги вышли вечером прогуляться

Еще одним погибшим оказался 53-летний Сергей Наконечный. Сергей вместе с супругой Ириной как раз вышли прогуляться в районе отеля, ведь их дом находится неподалеку.

"Район отеля у нас оживленное место, тут есть ресторан, кафе, всегда много народу. Напротив "Центрального" музыкальный фонтан, Дом культуры, а Сергей с Ириной любили сходить на спектакль или в кино. Их невестка Диана до рождения сына работала в Криворожском театре "Академия руху". Они могли просто выйти вечером прогуляться. Кто же знал, что в это время прилетит российская ракета", – рассказывает подруга семьи Марина.

Друзья о трагедии узнали уже на следующее утро. Они знали, что "прилет" был в районе, где живут Наконечные. В общем чате подруги спрашивали: "Ирина, как вы там?", "Ира, ау, что у вас там!" Но никто так и не ответил.

А утром все увидели пост невестки в Instagram. Она сообщила: "Мама потеряла ногу, ее состояние тяжелое. Есть серьезные ранения головы. Отец получил страшные многочисленные травмы. Его тело разорвано от верхушки головы до кончиков ног".

Супруги были в сознании и прекрасно понимали, что с ними случилось. Ирина тогда звала на помощь. Тело Сергея врачи собирали буквально по частям, но сердце мужчины не выдержало, он скончался.

Качал мед и разводил виноград

Сергей Наконечный работал в системе МВД, рано вышел на пенсию. Он был очень добрым и порядочным человеком, очень любил свою семью, пожилых родителей, супругу, единственного сына Максима, невестку и маленького внука.

Подруга рассказывает, что Ирина взяла к себе жить свою пожилую маму, которая нуждалась в уходе. Так Сергей кроме того, что занимался хозяйством, готовил, убирал, еще и присматривал за тещей. Всегда напоминал ей о том, что нужно вовремя принять лекарство.

Кроме этого, он любил работать на даче. Качал мед, разводил виноград, выращивал овощи и фрукты. Часть урожая и мед продавал.

"Буквально за пару дней до гибели он выложил в своем TikTok трогательное видео, посвященное жене Ирине. Также последняя запись посвящена маленькому внуку, которого он очень любил. А до этого еще были видео, посвященные маме и отцу. Словно чувствовал что-то", – вспоминает Марина.

Единственный сын супругов воюет на фронте. Максим был и в АТО, а когда началось полномасштабное вторжение, также пошел защищать Украину. Ирина занимается художественным маникюром и делает красивые украшения из бисера.

Как сообщила Диана у себя на страничке в Instagram, Ирина уже пришла в сознание. У нее тяжелая черепно-мозговая травма, но она понимает, что случилось, и что ее любимый муж погиб. Но женщина готова бороться...