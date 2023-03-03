''Жду, когда смогу вернуться на фронт'': американская журналистка Сара Эштон-Сирилло показала раненую руку. Фото

Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, которая получила ранение на фронте в Украине, защищая наше государство, опубликовала фото из больницы. Она получила серьезное ранение руки.

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На кадрах, которые появились на Twitter-аккаунте американки в пятницу, 3 марта, видно, что травмированную руку врачи зашили. На лице Сары также виден шрам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Она рассказала, что украинские врачи срезали мертвую кожу на руке, остановили инфекцию и зашили. Эштон-Сирилло отметила, что планирует вернуться на фронт, где служит боевым медиком, уже на следующей неделе.

"С нетерпением жду возвращения в свое подразделение на фронте на следующей неделе", – написала она.

23 февраля 2023 женщина сообщила в социальных сетях, что получила ранения на фронте в Украине. Сара отметила, что потеряла часть руки, а на ее лице навсегда останутся шрамы. В то же время американка с гордостью написала, что бой они выиграли.

Сара Эштон-Сирилло – американская журналистка, вступившая на военную службу в Вооруженные силы Украины во время российско-украинской войны, ранее работала военным корреспондентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бахмуте Донецкой области погиб американский волонтер Пит Рида, когда помогал гражданским лицам. Он был ветераном морской пехоты в США.

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