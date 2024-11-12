'Я вас держу': в полиции показали, как спасали людей в Кривом Роге после удара РФ. Видео

Около 11 часов дня 11 ноября Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге Днепропетровской области. Российская атака оборвала жизнь женщины и троих детей, еще 14 горожан получили ранения.

Видео дня

В первые минуты после удара в разрушеный частично дом прибыли спасатели и патрульные полицейские, которые выводили людей из многоэтажки и оказывали помощь тем, кто в ней нуждался. Как это было, на видео показал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Вчера, 11 ноября, около 11 часов, Кривой Рог всколыхнула вражеская ракетная атака. В результате обстрела разбита пятиэтажка в Металлургическом районе. Патрульные вместе со спасателями помогали людям эвакуироваться из разрушенных помещений и сопровождали их в безопасное место", – рассказал Белошицкий.

На опубликованном им видео зафиксированы первые минуты после удара. Патрульные оббегают этажи и квартиры в доме, ища выживших и нуждающихся в помощи. Они также выводят людей из разрушенного дома.

"Вы так быстро!" – встречают патрульных жители дома, рассказывая, что пережили во время удара.

"По состоянию на данный момент поисково-спасательная операция завершена. 14 граждан получили травмы разной степени тяжести. Четверо человек, среди них мать и трое детей – 10 лет, 2,8 года и двухмесячный младенец, – к сожалению, цинично убиты. Мои соболезнования семьям погибших, это невыразимая боль. Травмированным – сил. Берегите себя и своих родных, пережидайте ракетные атаки в укрытиях", – добавил Белошицкий.

Напомним, Россия накануне, 11 ноября, нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибла почти целая семья, женщина и трое детей: 32-летняя Елена Кулик, 10-летний Кирилл, 2-летний Демид и 2-месячная Ульяна.

Первым спасатели обнаружили под завалами тело женщины. Детей искали много часов подряд.

Выжил только глава семьи Максим Кулик. Спасатели обнаружили его на втором этаже. Мужчина в результате вражеской атаки в одно мгновение потерял всю семью.

С самого утра горожане несут цветы и игрушки к многоэтажке, по которой ударила РФ.