'Я не вижу военных преступлений россиян': украинцы всколыхнули соцсети ответом на пропагандистский фильм 'Русские на войне'. Фото

В соцсетях распространяется флешмоб о военных преступлениях российской армии в ответ на пропагандистский фильм "Русские на войне". Пользователи публикуют фотографии режиссера и продюсеров фильма на фоне самых страшных российских терактов.

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На акцию "Я не вижу военных преступлений россиян" отреагировали на странице платформы United24 в соцсети Х. Там призвал мир не слушать российскую пропаганду.

"Анастасия Трофимова и большинство россиян не увидели бы преступлений своих соотечественников, если бы мы даже ткнули им в лицо доказательства. Однако это не значит, что мы не должны этого делать. Не слушайте россиян. Заглушите их пропаганду фактами. Не позволяйте ей распространяться безнаказанно", – отметили в сообщении.

Украинская продюсер Дарья Бассель отметила, что "в фильме речь идет просто о вторжении, как будто в 2014-м ничего не произошло. Погибшие россияне и их родственники не виноваты, а война им не нужна. Проблема в политиках, играющих жизнями людей".

Комментируя свой фильм, режиссер Трофимова заявила в интервью, что "не видела, чтобы россияне совершали военные преступления", поэтому флешмоб в соцсетях получил такое название.

Пользователи опубликовали фото из Мариуполя, Бучи, Ирпеня, затопленной Херсонской области, обстрелянного российскими ракетами Охматдета с ранеными детьми. На каждое фото вставили с помощью фотошопа съемочную группу фильма "Русские на войне" во главе с Трофимовой.

Целью флешмоба является показать режиссеру и миру, что русские совершали и продолжают совершать многочисленные преступления против человечности и нарушать правила войны.

Следует отметить, что Анастасия Трофимова – бывшая работница пропагандистского канала Russia Today, которая намеренно искажает реальные события войны России против Украины и подвергает сомнению зверства РФ в Буче.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На 81-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера российского документального фильма под названием "Русские на войне". Пропагандистские кинематографисты пытаются оправдать военные преступления, демонстрируя миру якобы "рутину" своих воинов на фронте.

– Далее россияне планировали показать ленту в Торонто. Распространение картины, направленной на "отбеление" репутации оккупантов и разрушение "стереотипных впечатлений" о них, вызвало возмущение у представителей Конгресса украинцев Канады.

– МИД осудил премьеру пророссийского фильма "Русские на войне" в рамках Венецианского кинофестиваля. В ведомстве отметили, что демонстрация этой ленты оскорбительна для жертв войны, развязанной Россией на украинской земле.

– Канадский общественный вещатель TVO после массовых протестов и официального обращения украинского правительства отменил трансляцию пропагандистской киноленты, однако существует один большой нюанс – его все же увидят на Международном кинофестивале в Торонто.

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