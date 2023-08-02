Выживут не все: в Мариуполе разгрузили восемь автобусов тяжелораненых оккупантов из Запорожского направления

Армия России продолжает нести потери в личном составе. Так, во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области завезли восемь автобусов с тяжелоранеными оккупантами из Запорожской области.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что из этой группы оккупантов выживут не все.

"Время хороших новостей. Мариуполь. В больницу №2 интенсивной терапии россияне час назад выгрузили восемь автобусов тяжелораненых оккупантов из Запорожской области. Инсайд говорит выживут не все. Больница переполнена", – говорится в сообщении.

Андрющенко акцентировал внимание на том, что больницы на оккупированных территориях переполнены из-за большого количества раненных военных армии РФ.

Напомним, что российские оккупационные войска несут значительные потери на войне в Украине. В связи с большим количеством раненых захватчиков россияне все чаще используют гражданские медицинские учреждения.

Напомним, российские военные преступники обустроили в Украине еще один военный госпиталь на базе больницы для лечения раненых. На этот раз госпиталь для "трехсотых" появился во временно захваченном населенном пункте Беловодска Луганской области.

Ранее стало известно, что в захваченном Бердянске в Запорожье оккупанты превратили все медицинские учреждения и санатории в госпитали для военных армии РФ. В то же время из-за нехватки медикаментов захватчиков, получивших ранения на фронте, нечем лечить.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, на территории Луганской области, временно занятой противником, увеличивают количество мест в больницах, что связано с большими потерями оккупационной армии. Впрочем у врага среди "трехсотых" по-прежнему высока смертность.

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