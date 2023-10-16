Выводил на 'расстрел' мирных жителей Херсона: боевик 'ДНР' получил 15 лет заключения в Украине. Фото

В Днепропетровской области на 15 лет заключили в тюрьму коллаборанта и боевика квазиреспублики ДНР, который издевался над жителями временно оккупированной Херсонщины. Житель Донеччины присоединился к российским группировкам на Донбассе еще в 2014 году, а во время полномасштабного вторжения оккупантов вместе с ними принимал участие в боях против Сил обороны.

Как отметили в пресс-службе СБУ, прокурорам в суде удалось доказать причастность подсудимого к пыткам и жестокости против мирных жителей. Он участвовал в похищении людей, известных своей проукраинской позицией, имитировал расстрел, стреляя у них над головой или намеренно простреливая ноги.

"Также боевик издевался над мирными жителями региона, в том числе пытался "выбить" из них "признание" в причастности к движению сопротивления", – указано в материалах следствия.

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Поначалу подсудимый был приговорен к 12 годам лишения свободы. Однако, учитывая, что он ранее был осужден за государственную измену, суд путем частичного наказания назначил ему 15 лет за решеткой.

"Он свою вину не признал. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку длится срок апелляционного обжалования", – обозначили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области приговорили к 15 годам тюрьмы коллаборантку, которая наводила ракеты российских оккупантов на инфраструктуру города. Она коммуницировала с представителями ФСБ РФ через социальные сети.

А в Кировоградской области пожизненное заключение получила 23-летняя наводчица снарядов России. В суде она сказала, что не понимала, что делает, а просто хотела заработать денег.

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