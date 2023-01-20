''Вывезла тело в багажнике авто'': матери погибших защитников Украины рассказали, как искали их. Видео

Две жительницы Винницы Людмила Куприйчук и Наталья Карпова потеряли на войне с РФ своих сыновей, которые защищали Украину. Обе женщины самостоятельно нашли тела своих детей и увезли их из зоны боевых действий.

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Об этом украинки рассказали BBC (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Людмила в первые недели после оккупации Россией Херсонщины смогла прорваться на захваченную россиянами территорию для того, чтобы забрать домой своего погибшего сына Максима.

Тем временем Наталья тоже забрала тело своего сына Романа прямо с поля боя. Однако сделать ей это удалось только после освобождения Силами обороны Харьковщины.

История Людмилы

Сыну женщины, который погиб в боях с оккупантами, было всего 20 лет. Он воевал в составе десантно-штурмовых войск и отдал свою жизнь за Украину на второй день полномасштабной войны, 25 февраля, под Херсоном на трассе Геническ – Новая Каховка.

4 марта вместе с отцом Максима Людмила выехала в оккупированное тогда село Томарино, на окраине которого оставалось тело ее сына и других погибших воинов. На первом блокпосту ей удалось договориться с оккупантами, которые согласились отвести ее на место их гибели.

"Толя пошел туда, я просто вышла и стала на дорогу, и просто смотрела...Смотрела, как он разрывал бушлат, чтобы посмотреть на татуировку на руке – это все, что можно было опознать, только по тату", – вспоминает украинка.

Она вывезла тело своего сына в багажнике машины. Когда Людмила вместе с мужем выезжали из села, им навстречу ехала колонна техники войск РФ с отметками "Z". Машину женщины оккупанты не останавливали.

"Как нам сказал патологоанатом, когда он уже был мертв, то его еще переехали. Ну для чего? Они что, боялись, что он встанет и будет догонять их? Ему осколком оторвали голову. Мне его просто не показывали. Я корю себя за то, что не настояла на том, чтобы увидеть его", – говорит женщина.

История Натальи

Сын Натальи Роман был инженером радиоэлектронной борьбы. Он погиб в конце апреля возле села Долгенькое под Изюмом на Харьковщине, защитнику Украины было 30 лет.

О смерти сына женщина узнала от его друзей, которые увидели фото его тела на ресурсах оккупантов. Вместе с Романом погибли бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады – в этом подразделении украинке помогли установить местонахождение тела ее сына.

Эта территория была оккупирована войсками РФ, забрать оттуда тело Романа было невозможно. В сентябре ВСУ освободили населенный пункт и Наталья сразу начала организовывать поисковую группу.

"Лежали там трое – так, как на видео россиян. Они просто их бросили в овраг...У моего сына был жетон. Да, я своего сына опознала...Я стопроцентно знаю, что это мой ребенок", – сказала Наталья.

Спустя полгода после смерти Романа похоронили в его родной Виннице. Теперь его мать хочет, чтобы Украина как можно скорее победила в войне, чтобы ни одна женщина не оказалась в той ситуации, в которой была она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ковеле Волынской области 17 января попрощались сразу с двумя павшими в боях за Украину Героями. Отец и сын – Михаил и Александр Куцыки – встали на защиту родной земли 25 февраля и погибли в один день, 16 января.

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