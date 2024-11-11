Вынуждали подписать контракт с армией РФ: на оккупированной Херсонщине повесились два участника АТО

Двое участников АТО, которых оккупанты заставляли подписать контракт на службу в армии страны-агрессора, на временно оккупированной части Херсонщины покончили с собой. Они повесились.

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Об этом сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований (ЦБИ) Сергей Данилов в Facebook. Он добавил, что украинцы вовремя не успели уехать с ВОТ, а впоследствии выезд был ограничен. Российские захватчики заставляли их стать в ряды армии РФ.

"На оккупированной Херсонщине повесилось по крайней мере два парня, которые были в АТО. Оккупанты заставляли их подписать контракт на службу в армии РФ", – рассказал директор ЦБД.

Он объяснил, что ребята не успели уехать, а впоследствии им сообщили, что выезд запрещен. Мужчин оккупанты нашли тогда, когда приехали непосредственно забирать их в армию врага.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает вербовать на войну против Украины заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах и колониях. Причем на фронт забирают не только граждан РФ, но выходцев из стран Центральной Азии и других иностранцев.

Напомним, у России есть мобилизационный резерв в 9 миллионов человек, однако не все они подлежат мобилизации. Кремль столкнулся с рядом проблем, пополняя ряды своего оккупационного войска ежемесячно на 20-30 тыс. оккупантов.

Ранее сообщалось, что мобилизация в РФ, по мнению аналитиков, остается маловероятной из-за личных опасений Путина, считающего ее прямой угрозой стабильности своего режима.

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