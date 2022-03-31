'Вся армия обоср*лась!' Оккупант в перехваченном разговоре взбунтовался из-за провальной войны с Украиной

Российский оккупант, который безуспешно воюет с Вооруженными силами Украины, признал, что "вторая армия мира" потерпела в Украине полный крах. В разговоре с родственницей он рассказал о больших потерях россиян и о некомпетентности генералов.

Разговор оккупанта удалось перехватить украинским спецслужбам. Аудио на своем канале на Youtube опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 31 марта (чтобы послушать, доскролльте до конца страницы).

Солдат признался, что "хваленная российская армия обоср*лась в Украине", а виной тому командиры.

"Ты знаешь сколько трупов? Сколько раненых? Это по вине наших командиров е*ланов. Просто на одном месте с одной бригады 8 трупов, в 40-ой бригаде – один труп, 30 раненых. Я даже не знаю в других городах сколько умерло. В каждой бригаде по 10-15 человек. Все расх**рено. Кто-то генералов, героев получает, "За мужество" получает бл*ть... Пи**ры е**ные, они просто людей засх**рили! Это просто тупая смерть. Молись, чтобы эти генералы все сдохли, чтобы все подохли ган*оны. Где наша хваленная армия, наша хваленная техника, все обос*ались!" – сказал оккупант.

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Он также рассказал, что от российских солдат остаются "куски мяса".

"Ни**я не нормально, нормально только пи*ды дали нам. Помнишь, мы в одном месте переночевали, и я дальше ехал. Там прилетело два снаряда, там просто расх**рено бл*ть, Куски мяса валяются на лобовом, там просто пи**ец", – признался он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский военнослужащий-оккупант, которого отправили воевать в Украину, в разговоре со знакомым рассказал, что в РФ врут о реальных потерях своей армии. По его словам, в одной из мотострелковых рот из 500 человек в живых осталось всего семь.

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