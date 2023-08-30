Украинские защитники продолжают наносить невосполнимые потери армии страны-агрессора России в развязанной ею войне в нашей стране. Воины Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский КамАЗ с личным составом.

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Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале МВД Украины. Уничтожение врага произошло на Харьковском направлении (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"При проведении разведывательных действий на Харьковском направлении бойцы "Сталевого кордону" Гвардии наступления атаковали и поразили вражеский КамАЗ, который направлялся на позиции оккупантов. Все россияне сгорели", – говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, на видео можно увидеть искренние эмоции на этот счет оператора БПЛА. И действительно, бойцы не скрывают радости от точного попадания в цель.

"Спасибо! Дымит? Горит? Да!" – слышно за кадром, на котором показана ликвидация вражеской техники вместе с оккупантами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинские воины поразили вражеский командный пункт. После прилета он сгорел дотла.