Все по плану? В сети одним фото из-под Угледара показали судьбу российских окупантов в Украине

Российские войска продолжают нести тяжелые потери под Угледаром Донецкой области. Об этом свидетельствуют кадры с оккупированных территорий.

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Так, украинский журналист Денис Казанский опубликовал фото из захваченной Павловки под Угледаром. На снимке видно более десятка тел оккупантов в черных пакетах (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Оккупированное село Павловка под Угледаром. Вопрос знатокам – что в черных пакетах?" – говорится в публикации.

Как известно, в ходе масштабного вторжения РФ Павловка оказалась на активной линии фронта и неоднократно переходила из рук в руки.

В ноябре там понесли огромные потери оккупанты из 155-й отдельной бригады морской пехоты РФ, в связи с чем Москва даже решила провести расследование. Элитное подразделение было разбито включительно с командованием.

Выжившие сдались в плен ВСУ или сбежали с поля боя. Вернувшись в место дислокации, они расстреляли собственного командира, пославшего их в разведку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Под Угледаром почти полностью ликвидирован батальон "Алга" из Казани. Уцелевших российское командование намерено обвинить в дезертирстве.

– В российском Владивостоке каждый день хоронят разбитых под Угледаром морпехов печально известной 155-й бригады. Катафалки стоят в очереди.

– В сеть попало видео с Морского кладбища во Владивостоке, где появились целые ряды новых могил.