Враг ударил КАБами по Харьковщине: повреждены дома, сараи и энергосети. Фото

Страна-оккупант продолжает наносить удары по гражданскому населению Харьковщины. Днем, 3 ноября, враг атаковал населенные пункты Золочевской громады Богодуховского района управляемыми авиабомбами. Повреждены дома, сарая и энергосети.

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Об этом сообщили в Харьковской ОВА. В частности, в 15:10 российские войска нанесли удары тремя КАБами. Они попали в поле вблизи села Уды.

Кроме того, в 15:20 еще тремя КАБами враг ударил вблизи села Муравское и окрестностях села Одноробовка. Поврежден двухэтажный многоквартирный дом, сарая, канализационно-насосная станция и энергосети.

В 15:25 нанесен авиаудар КАБами по окраине села Ковали. Повреждены три частных дома. В 15:28 вражеский КАБ попал в поле у села Стогнии. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в Киеве с утра 3 ноября сбили российские дроны. От падения обломков и взрывной волны повреждены дорога, опора освещения и окна в нескольких зданиях.

Также сообщалось, что в Киевской области из-за атаки БПЛА произошло несколько пожаров.

Силы обороны Украины в ночь на 3 ноября отразили очередную дроновую атаку РФ на Украину, сбив 66 таких целей, а еще несколько десятков были локационно потеряны. Также защитники неба сбили вражескую авиаракету.

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