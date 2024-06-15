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Враг нанес авиаудар по Купянскому району на Харьковщине, погибла женщина. Фото

София Закревская
Война против России
2 минуты
297
Враг нанес авиаудар по Купянскому району на Харьковщине, погибла женщина. Фото

В пятницу, 14 июня, российские оккупационные войска обстреливали Купянский и Харьковский районы Харьковской области. Под ударом оказались села Кутузовка и Глушковка, в последнем погибла мирная жительница.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, около 15:00 войска РФ нанесли авиаудар по селу Глушковка.

Вследствие атаки россиян погибла 57-летняя женщина, также были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и детский сад. Предварительно, враг ударил по селу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30, говорят в прокуратуре.

Враг нанес авиаудар по Купянскому району на Харьковщине, погибла женщина. Фото
Враг нанес авиаудар по Купянскому району на Харьковщине, погибла женщина. Фото
Враг нанес авиаудар по Купянскому району на Харьковщине, погибла женщина. Фото

Позже, ориентировочно в 16:20, враг нанес авиационные удары по селу Кутузовка. К счастью, там обошлось без пострадавших.

Вследствие атаки РФ повреждены здания и техника сельскохозяйственного предприятия и жилые дома.

Враг нанес авиаудар по Купянскому району на Харьковщине, погибла женщина. Фото
Враг нанес авиаудар по Купянскому району на Харьковщине, погибла женщина. Фото
Враг нанес авиаудар по Купянскому району на Харьковщине, погибла женщина. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты в четверг, 13 июня, нанесли удар FPV-дроном по Купянску на Харьковщине. Вследствие вражеской атаки пострадали три человека – гражданский мужчина и двое полицейских. Они получили ранения разной степени тяжести.

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