Враг нанес авиаудар по Купянскому району на Харьковщине, погибла женщина. Фото

В пятницу, 14 июня, российские оккупационные войска обстреливали Купянский и Харьковский районы Харьковской области. Под ударом оказались села Кутузовка и Глушковка, в последнем погибла мирная жительница.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, около 15:00 войска РФ нанесли авиаудар по селу Глушковка.

Вследствие атаки россиян погибла 57-летняя женщина, также были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и детский сад. Предварительно, враг ударил по селу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30, говорят в прокуратуре.

Позже, ориентировочно в 16:20, враг нанес авиационные удары по селу Кутузовка. К счастью, там обошлось без пострадавших.

Вследствие атаки РФ повреждены здания и техника сельскохозяйственного предприятия и жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты в четверг, 13 июня, нанесли удар FPV-дроном по Купянску на Харьковщине. Вследствие вражеской атаки пострадали три человека – гражданский мужчина и двое полицейских. Они получили ранения разной степени тяжести.

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