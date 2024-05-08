Враг атаковал два объекта критической инфраструктуры во Львовской области: произошел пожар

На рассвете 8 мая российские военные преступники атаковали ракетами "Кинжал" два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Пострадали объекты генерации в Червоноградском и Стрыйском районах.

Об этом сообщил в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, в частности, в Червоноградском районе возникло два очага возгорания.

"На месте работают пожарные. Привлекли спецтехнику. Угрозы для живущих поблизости людей нет", – отметил чиновник.

В Стрыйском районе из-за попадания российской ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры.

Также Козицкий добавил, что предварительно этой ночью на Львовщину залетели 12 вражеских ракет. Из них 8 воины ПВК "Запад" и мобильные огневые группы сбили.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия устроила массированную воздушную атаку на Украину 8 мая. Защитники неба уничтожили 59 из 76 воздушных целей: 39 ракет и 20 дронов-камикадзе.

– 8 мая Россия нанесла ракетные удары по энергетическим объектам Прикарпатья. В результате возник пожар.