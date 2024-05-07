'Возможно превышение служебных полномочий': прокуратура Кривого Рога начала расследование смерти мужчины в ТЦК

По факту смерти мобилизованного в Саксаганском РТЦК и СП 5 мая начато уголовное производство. Следствие установит, могла ли гибель мужчины стать следствием возможного превышения служебных полномочий сотрудниками этого ТЦК.

В рамках производства уже спланировано проведение первоочередных следственных действий и назначены судебные экспертизы. О расследовании сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

"При процессуальном руководстве Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона начато уголовное производство по факту возможного превышения должностными лицами Саксаганского РТЦК и СП города Кривой Рог служебных полномочий, что привело к смерти мобилизованного (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). На данный момент в уголовном производстве спланировано проведение первоочередных следственных (розыскных) действий и назначены судебные экспертизы", – говорится в сообщении.

В настоящее время, подчеркнули в спецпрокуратуре, продолжается следствие. Расследование проводится следователями третьего следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований. Само теруправление находится в Полтаве, однако отдел, которому поручено расследование, базируется в Днепре.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в Саксаганском ТЦК скончался 44-летний военнообязанный. Родные заявили об избиении, а сотрудники ТЦК утверждают, что у умершего произошел эпилептический припадок.

Причину смерти будут устанавливать медицинские эксперты и правоохранители.