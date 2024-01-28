Возле Авдеевки есть участок с футбольное поле, где лежит более сотни тел оккупантов – 47-я ОМБр

На север от Авдеевки Донецкой области на линии столкновения есть небольшой участок размером с футбольное поле, на котором лежат больше сотни ликвидированных российских захватчиков. Армия РФ несет большие потери, но продолжает попытки захватить город.

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Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью 47-й ОМБр Сухопутных войск ВСУ Дмитрий Лазуткин. Он дал интервью Radio NV.

"От Красногоровки до железной дороги, от железной дороги до Степной – там их столько лежит... Что можно просто визуализировать... Там есть есть участок размером с футбольное поле, где больше сотни трупов российских военнослужащих, которые уже никогда не вернутся в свои семьи", – сказал военный.

Кроме того, на этом направлении есть "целое кладбище военной техники россиян".

"Враг несет сейчас огромные потери, которые рано или поздно скажутся. Поэтому это огромная и очень нужная работа, которая сейчас выполняется вблизи Авдеевки", – отметил Лазуткин.

По его словам, перед оккупантами стоит задача окружить город, поэтому они "снова и снова" будут перебрасывать в этот район живую силу и технику.

Как писал OBOZ.UA:

– Ситуация вокруг полуокруженной Авдеевки довольно опасная. Российские захватчики давят на Силы обороны Украины с воздуха, атакуют с обеих сторон мясными штурмами. Однако украинские защитники мужественно удерживают оборону и контратакуют, заявил военный из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков.

– Генеральный штаб ВСУ в сводке утром 28 января сообщил, что на Авдеевском направлении за минувшие сутки защитники отбили 11 вражеских атак возле Степного, Авдеевки и еще 17 – вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

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