Возглавляет храм УПЦ МП: кума Оксаны Марченко разоблачили на пропаганде коммунизма. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины завели уголовное дело против настоятеля храма Украинской православной церкви Московского патриархата на Закарпатье. "Божий человек" заподозрен в симпатиях к коммунистическому режиму и прошлому, о чем открыто делился в социальных сетях.

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Об этом сообщили в пресс-службе силовой структуры. Источники из правоохранительных органов указали, что речь идет о клирике Виталии Хромее, который вместе с одиозной Оксаной Марченко крестил ребенка депутата Закарпатского облсовета от запрещённой нынче партии ОПЗЖ, то есть приходится кумом ей, а также ее супругу Виктору Медведчуку.

"На своей странице в одной из популярных соцсетей священник публиковал материалы, в которых оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий. Также он выкладывал изображения с запрещенной символикой коммунистического режима", – указали в СБУ.

Во время обысков по месту проведения религиозных обрядов, сотрудники СБУ обнаружили большое количество агитационно-пропагандистских материалов русских авторов, брошюры сепаратистского характера. Свои фотографии в социальных сетях священнослужитель "украшал" красной пятиконечной звездой – символом большевизма, а также георгиевскими лентами, изъятыми из обихода в Украине с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП в Житомирской области. По данным следствия, настоятель церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП разжигал религиозную ненависть.

А еще раньше прихожане УПЦ МП распространили в своих интернет-группах информацию о "провокаторе" в рясе – мол, он во время крестного хода в Хмельницкой области вел себя "подозрительно" и покупал в магазинах по дороге алкоголь. Однако оказалось, что это действующий диакон Киевской епархии Московского патриархата.