Войска РФ ударили по детской железной дороге в Харькове: поврежден подвижной состав. Фото

Российские террористы обстреляли детскую железную дорогу в Харькове. В результате атаки поврежден подвижной состав и здания.

Об этом сообщили в Facebook Укрзалізниці. Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Пострадала также территория Центрального парка города, расположенного рядом с детской железной дорогой. В частности, в зданиях кинотеатра и ресторана выбиты окна. Также рядом с парком – кладбище. Там в результате ударов УМПБ Д-30 разбиты надгробия и повалены деревья.

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