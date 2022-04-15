Войска РФ обстреляли спальный район Харькова: много жертв и раненых, убит 7-месячный ребенок

В пятницу, 15 апреля, российские оккупанты обстреляли один из спальных районов Харькова. В результате атак погибли 8 человек, среди них – семимесячный ребенок.

Ранены 42 человека. О страшных последствиях очередного преступления российских оккупантов сообщает "Общественное Харьков".

После обстрела российскими оккупантами одного из спальных районов Харькова сообщалось о 34 раненых харьковчанине и 34 погибших. Рашисты убили 3 детей.

Впоследствии данные уточнили: число погибших выросло до 8 человек, а раненых - до 42 человек.

По данным директора Харьковского областного Департамента здравоохранения Максима Хаустова, вызовы с сообщениями о большом количестве раненых при обстреле района ХТЗ начали поступать в Службу экстренной помощи в 16:16. Работали 29 бригад "скорой помощи".

Видео дня

Среди харьковчан, получивших ранения – 9 детей.

Также, как заявил мэр города Игорь Терехов, кроме жилых домов, рашисты повредили городскую стоматологию. К счастью, пациентов в ней не было.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские войска впервые обстреляли Мариуполь дальними бомбардировщиками-ракетоносцами.