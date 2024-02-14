Войска РФ обстреляли больницу и многоэтажку в Селидово: есть раненые, под завалами остаются люди. Фото и видео

Поздним вечером во вторник, 13 февраля, российские оккупационные войска обстреляли город Селидово Донецкой области. Враг ударил по жилой пятиэтажке около 23:30, по меньшей мере четыре человека получили ранения, среди них есть дети.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.

"Среди раненых – двое детей 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь", – отметили в ОВА.

Сейчас на месте попадания продолжается поисково-спасательная операция, из-под завалов уже спасли одного раненого. Есть вероятность, что под руинами находятся еще четыре человека.

Около 1:00 14 февраля россияне нанесли еще один удар по Селидово, вследствие которого был поврежден один из корпусов больницы. Один человек получил ранения, сообщили в ОВА.

Вероятно, под завалами находятся три человека, среди которых ребенок. На месте работают спасатели, полиция и местные власти.

"Спасатели проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 м², эвакуируют больных из поврежденных помещений. К работам привлечены 27 человек личного состава и 6 единиц техники", – говорится в сообщении.

"Около 100 пациентов Селидовской больницы сейчас перевозим в больницы Покровска и Мирнограда", – сообщили в ОВА и показали, как медучреждение выглядит после обстрела.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 8 февраля, войска страны-агрессора РФ ударили ракетами по городу Селидово. В населенном пункте есть разрушения гражданской инфраструктуры, одна жертва и семь раненых, среди которых 6-летний ребенок.

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