Войска РФ обстреляли колонну авто на Харьковщине: мирные жители сгорели заживо. Фото

В Харьковской области российские оккупанты расстреляли колонну машин, которыми пытались эвакуироваться мирные жители. 15 частных автомобилей выехали из захваченного врагом Волчанска и попали под огонь войск РФ.

Инцидент произошел в среду, 4 мая, на дороге возле поселка Старый Салтов Чугуевского района. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Россияне прицельно обстреляли колонну, понимая, что там едут гражданские люди, которые хотят спастись от оккупации.

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На обочине дороги между Старым Салтовом и Верхним Салтовом следователи Чугуевского районного управления полиции нашли шесть поврежденных автомобилей. Также они обнаружили четыре сгоревших трупа: вероятно, после обстрела машины вспыхнули, а люди в них сгорели заживо.

По факту нарушения российскими оккупантами законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, было начато досудебное расследование.

Правоохранители уже провели ряд следственных (розыскных) действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Макарово в Харьковской области российский снайпер застрелил местного жителя. Мужчине к моменту смерти было 68 лет, он работал на сельскохозяйственном предприятии.