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Войска РФ атаковали Никополь и убили мирную жительницу: фото с места

Дарья Дурова
Война против России
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Удар российской армии по Никополю

28 февраля в результате вражеского обстрела Никополя тяжелой артиллерией погибла мирная жительница. Украинке был 61 год.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Никополя Александр Саюк. Пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на своем канале в Telegram подтвердила трагедию.

В ведомстве уточнили, что противник 28 февраля применял против Никополя артиллерию и беспилотники.

"Военные России атаковали БпЛА и артиллерией город Никополь и Мировскую громаду. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередач, газопровод", – рассказали в ОГПУ.

Последствия вражеского обстрела
Армия РФ убила мирную жительницу Никополя
Вражеский обстрел

По факту смерти 61-летней гражданской начато досудебное уголовное расследование (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Никополе погибла женщина
Враг ударил по гражданским

"Трагедия произошла после обеда... Снова кровь мирных – на руках оккупантов. Террористам не отмыться от содеянного", – прокомментировал преступление противника руководитель Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак.

Никополь (Днепропетровская область) на карте

Как писал OBOZ.UA, 28 февраля российские оккупанты атаковали управляемыми авиационными бомбами Купянск Харьковской области. Под ударом оказались одно из городских кафе, а также храм. Погибли два человека (среди жертв – пастырь местной церкви), минимум пять получили ранения.

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