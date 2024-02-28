Войска РФ атаковали Никополь и убили мирную жительницу: фото с места

28 февраля в результате вражеского обстрела Никополя тяжелой артиллерией погибла мирная жительница. Украинке был 61 год.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Никополя Александр Саюк. Пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на своем канале в Telegram подтвердила трагедию.

В ведомстве уточнили, что противник 28 февраля применял против Никополя артиллерию и беспилотники.

"Военные России атаковали БпЛА и артиллерией город Никополь и Мировскую громаду. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередач, газопровод", – рассказали в ОГПУ.

По факту смерти 61-летней гражданской начато досудебное уголовное расследование (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Трагедия произошла после обеда... Снова кровь мирных – на руках оккупантов. Террористам не отмыться от содеянного", – прокомментировал преступление противника руководитель Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак.

Как писал OBOZ.UA, 28 февраля российские оккупанты атаковали управляемыми авиационными бомбами Купянск Харьковской области. Под ударом оказались одно из городских кафе, а также храм. Погибли два человека (среди жертв – пастырь местной церкви), минимум пять получили ранения.

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