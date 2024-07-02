Пытки, расстрелы и бесчеловечные условия: украинский пограничник рассказал о полутора годах российского плена. Видео

Украинский пограничник Вячеслав попал в плен в конце апреля 2022 года, а вернулся на подконтрольную Киеву территорию только в феврале 2024 года в результате обмена пленными. Причем Вячеслав только чудом выжил.

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Пограничник сам рассказал историю своего плена. Что интересно: Вячеславу трижды спасли жизнь некачественные патроны врага.

В 2022 году Вячеслав в рядах Краматорского пограничного отряда воевал на Новомихайловском направлении Донецкой области. Его боевая группа попала в окружение, а затем – в плен.

Украинских военных допрашивал российский майор, который после длительных издевательств достал из кобуры пистолет и прострелил всем пленникам ноги. Интересовала окупантов, конечно, информация об азовцах и правом секторе.

"Потом я услышал выстрелы, посмотрел в сторону и увидел, что застрелили одного из наших, потом второго, после избиения застрелили третьего. И хотели меня застрелить, я услышал и почувствовал, что на меня тоже наставили ПМ. Щелчок. Но пистолет не выстрелил. Перезарядка пистолета и вторая осечка. С третьего раза пистолет также не сработал", – вспоминает Вячеслав.

Двоим военным, выжившим вместе с Вячеславом, замотали глаза и руки скотчем, и повезли лечить. Но из госпиталя парень перевезен в известную колонию в Еленовке.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 июля 2022 года оккупанты взорвали помещение этой колонии, в которое накануне перевели 193 защитника "Азовстали". По меньшей мере, 50 пленных погибли, а остальные получили ранения. Однако Вячеславу повезло. В июне его перевезли в другую колонию.

Там парня распределили в барак с двухъярусными кроватями, куда оккупанты напихали не менее 200 человек. Туалет находился на улице. В столовую водили всех вместе, но давали очень мало времени на прием пищи. Когда заходил последний в столовую, первый пленник уже должен был выходить оттуда.

Впоследствии Вячеслав увидел, что в этой колонии находятся не только пленные, но и заключенные. Они рассказали, что это была одна из исправительных колоний Луганской области.

"Когда наши ребята кричали "Слава Украине" или пели гимн, тогда надзиратели принимали свои меры. Принуждали читать русский гимн перед всеми, изучать рашистские стихи, приседать по два часа и т.д.", - рассказал Вячеслав.

Накануне обмена его и других подняли ночью и приказали выходить из камер с вещами. Пленников посадили в военный самолет, но ничего не сообщали. О том, что ребята едут на обмен, поняли, когда вместо автозаков их посадили в гражданские автобусы.

А сам Вячеслав понял, что уже дома, только когда увидел надпись на машине на украинском "Скорая медицинская помощь".

Напомним: в конце июня Украина провела 53 обмен пленными со страной-агрессором Россией. Он прошел в формате 90 на 90 – именно столько наших защитников удалось вернуть из российского плена.

Впоследствии стало известно, что Украина смогла вернуть из российского плена еще 10 гражданских. Из неволи вернулись Нариман Джелял, Валерий Матюшенко, Елена Пех, Богдан Гелета, Иван Левицкий, Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

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