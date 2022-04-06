В Ворзеле оккупанты убили и съели двух собак. Видео 18+

В Ворзеле Киевской области российские солдаты поймали и жестоко убили двух собак. После этого, оккупанты поджарили мясо животных на мангале и съели их.

Об этом сообщил журналист Сергей Мисюра. Кроме того, военные страны агрессора уничтожили имущество местных жителей и грабили их (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"После убийства и изнасилования детей, для меня это такой же шок, а по ощущениям даже больший... Второй день меня держит... Они жрали наших собак позади захваченного зажиточного дома в Ворзеле. Просто, на лестнице, потом все несли в мангальную зону и там…", – сообщил Мисюра.

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Журналист добавил, что также на территории этого домовладения оккупанты расстреляли две машины, которые стояли в гараже.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области в одном из освобожденных от российских оккупантов сел обнаружили мертвыми домашних животных. Изверги из армии страны-агрессора России убили собак и коров.