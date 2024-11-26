В Украине заочно осудили архимандрита УПЦ МП из Херсона, продававшегося РФ и ездившего в Кремль. Фото

За государственную измену и пособничество агрессору в Украине заочно был осужден архимандрит УПЦ МП Алексей. Во время оккупации Херсона российскими войсками он пошел на сотрудничество с российскими войсками и предателем-гауляйтером Владимиром Сальдо, после освобождения облцентра клирик сбежал в оккупированном Крыму.

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По приговору суда, он должен провести за решеткой 15 лет. Подробности раскрыли в СБУ.

"По материалам Службы безопасности 15 лет тюрьмы за госизмене заочно получил экс-настоятель собора Херсонской епархии УПЦ (МП) Алексей, который скрывается в Крыму. После захвата областного центра архимандрит пошел на сотрудничество с оккупантами и местным гауляйтером Сальдо. Как установило следствие, клирик регулярно приглашал его в храм для прокремлевских выступлений перед верующими", – отмечено в сообщении.

Во время богослужений Алексей (в миру – Александр Федоров) благословлял проведение псевдореферендума РФ о "присоединении" Херсонщины к России и лично обращался к главе РПЦ Кириллу (Гундяеву) с просьбой включить собор в Херсоне в приход РПЦ.

Чрезвычайная "любовь" клирика к РФ оказалась не такой уж бескорыстной: по данным следствия, за поддержку оккупанты передали ему "отжатую" недвижимость в центре Херсона и пригласили в Кремль для участия в "церемонии включения" оккупированных территорий Украины "в состав РФ" – и тот приглашением воспользовался.

Правда, радоваться "русскому миру" в Херсоне Федорову пришлось не долго: во время освобождения областного центра клирик сбежал с российскими захватчиками сначала на левобережье региона, а затем в Крым.

Исходя из собранных СБУ доказательствам, суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

"Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за совершенные преступления перед нашим государством. Расследование проводили сотрудники СБУ в Черновицкой и Херсонской областях при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры", – резюмировали в УПЦ МП.

Напомним, ранее стало известно, что агентам ФСБ, которые "под прикрытием" УПЦ МП проводили диверсии против Украины, грозит суровое наказание. Обвинительные акты по четырем вражеским агентам, среди которых – клирик киевского храма УПЦ МП – уже переданы в суд.