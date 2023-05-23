В Украине осудили генерала и полковника РФ, которые командовали подрывом Северо-Крымского канала

В Украине осудили двух российских оккупантов, командовавших захватом Каховской ГЭС и подрывом сооружений Северо-Крымского канала. Оба командира захватчиков получили по 12 лет тюрьмы, сейчас продолжаются мероприятия по привлечению их к ответственности.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Речь идет про заместителя командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Михаила Ясникова и командующего 11-й отдельной инженерной бригады полковника Дмитрия Маркова.

Эти двое военных преступников причастны к уничтожению ключевых объектов жизнеобеспечения Херсонской области. Улики против них удалось собрать сотрудникам СБУ.

Было установлено, что Ясников отдал военным РФ приказ о незаконном захвате объектов критической инфраструктуры региона, а Марков руководил подрывами.

"Преступные действия оккупантов нарушили водообеспечение региона, функционирование его оросительной системы, а также нанесли значительный ущерб окружающей среде и материальный ущерб Украине в особо крупных размерах", – сказано в сообщении.

Суд признал Ясникова и Маркова виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и назначил им наказание в виде 12 лет лишения свободы. Сейчас генерал и полковник находятся на временно оккупированной территории Украины, так что отсчет срока наказания начнется со дня их фактического задержания.

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины, подчеркнули в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ собрала доказательную базу на командующего 11-м армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Рузинского. В начале войны военный преступник отдал подчиненным приказ о прорыве государственной границы Украины для захвата Харьковской области.

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