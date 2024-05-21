В центре оккупированного Мариуполя произошел большой пожар. Видео

В центре временно оккупированного Мариуполя Донецкой области вечером 20 мая произошел масштабный пожар. Загорелось помещение во дворе ТЦ "Браво", где находился склад строительных материалов "Евробуд".

Видео ЧП поделился в Telegram Мариупольский городской совет. Российские захватчики о причинах и последствиях пожара не сообщают.

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На место возгорания приехали по меньшей мере две пожарные машины, однако помещение уже было полностью охвачено пламенем. Судя по всему, все, что было внутри склада, уничтожено.

С начала 2024 года в оккупированном россиянами украинском городе произошло 364 пожара. Погибли 13 и пострадали восемь человек.

Как писал OBOZ.UA, украинские партизаны продолжают наблюдение за российскими войсками на временно оккупированных территориях. В Мариуполе Донецкой области зафиксировали перемещение военной техники врага с новыми отметками.

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