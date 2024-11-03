На Сумщине из-за атаки вражеских БПЛА вспыхнул масштабный пожар: в огне были авто и гаражи. Фото и видео

Российские войска в ночь на 3 ноября атаковали Сумщину. Они ударили по Шосткинской громаде дронами-камикадзе.

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В результате вражеской атаки разрушениям подверглись объекты инфраструктуры, школа, жилые дома, гаражи и автомобили. О последствиях атаки рассказал городской голова Шостки Николай Нога.

Россия атаковала Шостку после полуночи. Удар нанесла 8 БПЛА.

"Претерпели разрушения инфраструктурные объекты, школа, жилые дома, гаражи, автомобили… Проводятся аварийно-восстановительные работы. По предварительным данным, жертвы отсутствуют. Ущерб уточняется", – отметил Нога.

На месте прилетов в Шостке вспыхнул масштабный пожар, который спасатели уже ликвидировали.

"Сгорели 13 гаражей и гражданские авто. Огонь удалось остановить и предотвратить его распространение", – рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, во время ночной атаки Силы обороны сбили авиаракету и 66 дронов, которыми ночью атаковала Россия. Еще 27 дронов были локационно потеряны, один улетел в Беларусь.

В частности, враг атаковал Киев, в сети появились фото последствий атаки.

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