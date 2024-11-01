В Сумах 'Шахед' попал в многоэтажку: среди пострадавших есть беременная, горожане остались без газа. Фото

Вечером в пятницу, 1 ноября, российские оккупационные войска атаковали Сумы "Шахедами". Один вражеский БПЛА попал в девятиэтажный жилой дом в Ковпаковском районе города, по меньшей мере пять человек пострадали.

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Раненых доставили в больницу. Об этом пишет "Кордон.Медіа". Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь рассказал, что продолжается обследование места попадания, там работают правоохранители, медики и спасатели.

"Один человек находится в тяжелом состоянии, у остальных повреждения средней тяжести (среди них беременная)", – сообщили в Сумском горсовете.

Завтра будет развернут штаб, где с утра людям будут оказывать помощь. С 9:00 в школе №22 будет работать штаб по ликвидации последствий обстрела. С 10:00 там состоится встреча с жителями домов.

Известно, что в результате вражеской атаки 173 потребителя остались без газа. Это жители двух многоэтажек, которые были повреждены из-за попадания БПЛА, сообщили в Сумском филиале "Газсети".

В квартирах из-за атаки РФ выбиты окна и двери. Также есть поврежденные автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 октября российские войска нанесли авиаудар по кладбищу Хотенской громады в Сумской области. В результате обстрела погибла 73-летняя женщина, а 42-летний мужчина получил ранения.

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