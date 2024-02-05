В Судане украинские спецназовцы ГУР взяли в плен "вагнеровца". Видео допроса
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины взяли в плен наемников российской частной военной компании "Вагнер" в Судане. Они признались, что их отправили в эту страну свергать правительство.
Издание Kyiv Post в понедельник, 5 февраля, опубликовало видео допроса "вагнеровцев". На кадрах слышно голос только одного пленного, он говорил на русском языке.
Пленный признался, что входит в состав ЧВК "Вагнера". По его словам, задача наемников заключалась в том, чтобы поехать в Судан и свергнуть правительство. Вместе с ним на видео видно еще двух африканских заключенных, которые, вероятно, тоже являются членам "Вагнера". Они, как пишут журналисты, вербовали местное суданское население.
– Звание?
– Солдат.
– Подразделение?
– ЧВК Вагнера.
– Как вы попали в Судан?
– Ехали через ЦАР в Хартум (столица Судана. – Ред.).
– Какая цель?
– Свергнуть местную власть.
– Сколько вас здесь?
– 100 человек.
Источники журналистов в спецслужбах Украины отметили, что деятельность по ликвидации российских наемников в Судане, а также их партнеров, "вероятно, ведется украинскими спецслужбами".
В материале сказано, что глава ГУР Кирилл Буданов в мае 2023 года пообещал "уничтожать российских военных преступников в любой точке мира", а кампания в Судане, очевидно, является частью этой задачи.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее появились эксклюзивные кадры, на которых бойцы ГУР проводят наземные операции в Судане. Там они борются с силами, поддерживающими российскую частную военную компанию "Вагнер".
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