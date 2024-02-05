В Судане украинские спецназовцы ГУР взяли в плен 'вагнеровца'. Видео допроса

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины взяли в плен наемников российской частной военной компании "Вагнер" в Судане. Они признались, что их отправили в эту страну свергать правительство.

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Издание Kyiv Post в понедельник, 5 февраля, опубликовало видео допроса "вагнеровцев". На кадрах слышно голос только одного пленного, он говорил на русском языке.

Пленный признался, что входит в состав ЧВК "Вагнера". По его словам, задача наемников заключалась в том, чтобы поехать в Судан и свергнуть правительство. Вместе с ним на видео видно еще двух африканских заключенных, которые, вероятно, тоже являются членам "Вагнера". Они, как пишут журналисты, вербовали местное суданское население.

– Звание?

– Солдат.

– Подразделение?

– ЧВК Вагнера.

– Как вы попали в Судан?

– Ехали через ЦАР в Хартум (столица Судана. – Ред.).

– Какая цель?

– Свергнуть местную власть.

– Сколько вас здесь?

– 100 человек.

Источники журналистов в спецслужбах Украины отметили, что деятельность по ликвидации российских наемников в Судане, а также их партнеров, "вероятно, ведется украинскими спецслужбами".

В материале сказано, что глава ГУР Кирилл Буданов в мае 2023 года пообещал "уничтожать российских военных преступников в любой точке мира", а кампания в Судане, очевидно, является частью этой задачи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее появились эксклюзивные кадры, на которых бойцы ГУР проводят наземные операции в Судане. Там они борются с силами, поддерживающими российскую частную военную компанию "Вагнер".

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