Российские пропагандисты распространяют ролики с труппами на улицах Мариуполя: что с ними не так. Видео 18+

В оккупированных районах Мариуполя появляются видео с трупами людей прямо на улицах. Обнародованы они пропагандистскими каналами оккупантов или на YouTube-каналах пророссийских иностранцев. В частности, это бывший ветеран разведки ВМС США Патрик Ланкастер, который с 2014 года публикует репортажи из ОРДЛО, и итальянский журналист Витторио Никола Ранджелони, также проживающий в оккупированной части Донбасса.

Третье и четвертое видео размещены российским СМИ ANNA News и прокремлевским Telegram-каналом "Сигнал". Британское издание BBC провело расследование в попытке установить, что в действительности произошло (чтобы увидеть видео, доскрольте до конца новости).

На этих четырех видео видно, что все тела (в общей сложности насчитали 23 жертвы) лежат на одном участке дороги в Мариуполе. На одном из роликов журналисты насчитали 18 трупов, все в гражданской одежде, оружия возле тел не обнаружено. Один из трупов лежит рядом с автобусной остановкой, возле тела разбросанные продукты из сумки. Также мимо тел проходят мирные жители.

Видео дня

Все видео сняты возле Металлургического комбината имени Ильича на севере Мариуполя.

ВВС удалось определить, что все тела лежат на проспекте Бойко возле завода, сопоставив здания, дорожную разметку и другие визуальные подсказки. Например, на одном из роликов видно ограждение завода белого цвета. Такое же местоположение есть и на карте Yandex.

Один из прохожих на видео Ланкастера отметил, что ему сказали, что люди были убиты украинским снайпером. Однако никто не говорит прямо, что видел, как это происходило. Патрик Ланкастер в комментарии изданию заявил: "Ни я, ни тот человек, у которого я брал интервью, не сказали, кто убил этих людей, поскольку этот район был очагом интенсивных боевых действий".

BBC показало видео бывшему военному снайперу, который пожелал остаться неназванным. Он подчеркнул, что раны на телах погибших не соответствуют снайперским выстрелам, поскольку после выстрела в голову с расстояния должно быть больше крови.

Патологоанатомы, изучив ролики, отметили, что люди могли погибнуть приблизительно в одно время. Однако, сложно сказать точно, потому что не видно лиц многих из погибших. Однако есть подозрение, что люди были застрелены в голову.

Российские захватчики продолжают совершать военные преступления против мирных украинских граждан. В частично оккупированном войсками РФ Мариуполе организовали "фильтрационные" лагеря. Мэр города Вадим Бойченко заявил, что захватчики уничтожили тысячи жителей Мариуполя и вокруг города нарыли большие братские могилы. Длина некоторых из них составляет около 30 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Мариуполя на Донетчине, которым удалось выехать, не сдерживают эмоций, рассказывая о пережитых ужасах оккупации. Их город, который войска РФ держат в блокаде десятки суток, почти полностью разрушен многочисленными бомбардировками и обстрелами, а мирные жители лишены средств существования.