В Россию прибыл поезд с рефрижераторами, заполненными телами уничтоженных в Украине солдат

В Кемеровскую область (РФ) на днях доставили трупы российских военнослужащих, которые были ликвидированы на войне против Украины. Оккупационная армия продолжает уменьшаться в численности, несмотря на утверждение "потерь нет".

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Поезд с рефрижераторами, заполненными мертвыми захватчиками, прибыл на территорию Кемеровской области из Ростова-на-Дону 5 января. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке утром в воскресенье, 8 января (319-е сутки полномасштабного вторжения).

Как стало известно украинским военным,трупы российских солдат должны разгрузить в местные морги.

В сводке также сообщается о новых ударах Сил обороны по врагу. За 7 января украинская авиация ударила по 21 району сосредоточения противника и трем позициям зенитно-ракетных комплексов ВС РФ.

За минувшие сутки были сбиты три разведывательных БПЛА россиян типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада боеприпасов врага.

Детально о том, что происходило на разных участках фронта, можно почитать по ссылке.

Согласно официальным данным ГШ, за 7 января защитники страны "отминусовали" еще 430 оккупантов. Общее количество ликвидированных захватчиков достигло 111 170.

Как писал OBOZREVATEL:

– Россия всяческими способами пытается скрыть масштабы своих потерь на "СВО". Украинский военный с позывным "Юрист", который с начала вторжения занимается поиском тел захватчиков на Харьковщине, рассказал: оккупанты срывают шевроны с погибших и обстреливают места, где хранятся тела их военных.

– Недавно стало известно о том, что в Украине ликвидирован Джамбулат Заураев – сын представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе РФ. 34-летний оккупант отправился в так называемые TikTok-войска добровольцем.

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