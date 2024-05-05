В России украинского военнопленного приговорили к 18 годам тюрьмы

В субботу, 4 мая, Южный окружной военный суд страны-оккупанта суд приговорил к 18 годам лишения свободы украинского военнопленного Владислава Плахотника. Он служил в полку "Азов".

Об этом сообщают СМИ страны-агрессора. Отмечается, что военнопленного признали виновным в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ).

В прокуратуре Ростовской области также заявили, что в июле 2023 года 18-летний Плахотник добровольно заключил контракт о прохождении военной службы в полку "Азов", после чего был направлен в учебный центр ВСУ, а затем участвовал в боевых действиях в Луганской области.

Как говорится в приговоре, российский суд приговорил Плахотника к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьмы. Остальное время он проведет в исправительной колонии строгого режима. Стоит добавить, что приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, с начала полномасштабного вторжения страны-оккупанта в Украину российские суды на оккупированных территориях вынесли более 160 приговоров украинским военным. Средний срок лишения свободы, назначаемый подсудимым, составляет 21 год. Минимальный срок, назначаемый украинскому военному – восемь лет колонии.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 апреля в Telegram распространилось видео расстрела украинских военнопленных в Крынках на левом берегу Херсона. Трех военных в украинской форме, лежавших неподвижно, оккупанты расстреляли в упор, вероятно, из автомата. Приказ о расстреле мог отдать заместитель командира 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ Сергей Иштуганов.

9 апреля Офис генпрокурора Украины заявил о 27 уголовных производствах по факту расстрела 54 украинских пленных военных.

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