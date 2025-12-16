В России массово закрывают уголовные дела даже по самым тяжким статьям: кого отправляют на войну против Украины

Большие потери российских оккупационных войск на войне в Украине пытаются восполнить всеми возможными способами – разве что за исключением всеобщей мобилизации. Как следствие, сегодня в РФ растет количество уголовных дел, которые приостановили или вовсе прекратили из-за того, что фигуранты подписали контракты с МО РФ. Главное условие – отправка "на СВО".

Видео дня

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

На потоке

Сегодня в России "индульгенции" получают самые жестокие преступники, совершившие убийства и изнасилования. Причем приостановка и прекращение уголовных дел, по информации российских адвокатов, происходит "повально".

То есть убил, задержали – теперь по законодательству страны-агрессора прямо в СИЗО можешь подписать контракт. Не дожидаясь суда.

Еще одна категория избежавших наказания – выжившие на войне оккупанты. Судьи обязаны прекращать дела, если преступник получит медаль или уволен из армии после ранения.

По данным собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, в РОВ развернулась настоящая торговля: командиры ведут "бизнес", помогая преступникам совершить "подвиг" (представляя к награде) или же покрывая самострел.

Соответственно, уже тысячи безнаказанных преступников разгуливают на свободе вместо того, чтобы быть изолированными от общества и отбывать срок в колонии.

"Зеленый свет"

Сегодня в РФ освобождают от ответственности даже насильников-педофилов. Недавно стало известно о задержании в Улан-Удэ 27-летнего Нуралина Юсупова, который прошлым летом надругался над 15-летней девочкой. Но следователи предложили ему подписать контракт, и преступник согласился.

Отпустили на войну в Украине и жителя Свердловска, 56-летнего Рафиса Хузина. Он, будучи пьяным, разозлился, что его жена Ольга отказалась нарезать курицу в суп: убил ее кухонным ножом. Но на этом убийца не остановился. Он снял с тела супруги кожу, расчленил его и закопал в огороде.

Убийце грозило до 15 лет за решеткой, но он уже заключил контракт с МО РФ и отправился для подготовки на полигон.

Отдельная тема – российские военные, которые "просто" приехали домой. Количество преступлений, совершенных "героями СВО", неуклонно растет.

Один из ярких примеров – двойное убийство на трассе М-5 "Урал". Вернувшись с войны, подполковник Владимир Парфирьев убил сослуживца и водителя такси. Оккупант спьяну принял их за украинских военнослужащих, взявших его в плен. После этого "офицер" попытался убить очевидца преступления и угнал машину.

Суд дал Парфирьеву 19 лет колонии строгого режима, но приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. И не факт, что убийца снова не вернется на войну.

Освобождать от наказания насильников, педофилов и убийц – это уже повсеместная практика в России, хотя изначально обещали не отпускать обвиняемых по таким статьям.

Полицейские и следователи в обязательном порядке еще в прошлом году начали предлагать задержанным отправиться на "СВО" – и многие преступники этим воспользовались.

Родственники жертв, конечно же, шокированы происходящим, но страх самим оказаться за решеткой из-за "фейков" о российской армии заставляет их разве что "шуметь" в соцсетях. Да и то анонимно.