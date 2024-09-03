В результате удара РФ по Запорожью два человека погибли, в том числе 8-летний мальчик: есть раненые

В ночь на 3 сентября Россия атаковала Запорожье. Из-за российских обстрелов погибли два человека, в том числе 8-летний мальчик.

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Еще двое гражданских получили ранения, одна из раненых, девочка 12 лет, находится в реанимации. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Удары по Запорожью враг нанес около 23 часов 2 сентября.

"К сожалению, 2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик. Еще двое ранены, в том числе, девочка 12 лет. Ребенок сейчас в реанимации", ––отметил Федоров.

Он добавил, что в результате вражеского удара частично разрушено здание. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом с местом прилета.

Напомним, также накануне вечером армия России атаковала Днепр. Вражеские ракеты – предварительно, два "Искандера", запущенные из Воронежской области РФ, повредили жилые дома. Известно об одном погибшем и трех раненых гражданских.

Также сообщалось, что в Харькове российская авиабомба залетела во двор частного дома. По словам городского головы Игоря Терехова, зафиксированы прилеты в Киевском и Салтовском районах Харькова.

В Киевском районе вражеский КАБ прилетел по району частного сектора. Есть значительные повреждения дома, во двор которого залетела российская авиабомба.

В Салтовском районе, отметил Терехов, в результате обстрела горела трава, пожар тушили спасатели.

В обоих случаях обошлось без жертв и раненых.