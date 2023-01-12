В пыточных на Харьковщине оккупанты спиливали людям зубы и вырывали ногти, – полиция

В Харьковской области после деоккупации почти всех территорий представители правоохранительных органов обнаружили 25 пыточных. В них российские оккупанты совершали страшные преступления над мирными украинцами. Они спиливали людям зубы и вырывали ногти.

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Об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. По его словам, пыточные в понимании следствия – это помещения, преимущественно в административных зданиях, где обычно находились работники ФСБ или Росгвардии, которые, как они заявляли, "проверяли" людей.

"В каждом городе поселки были такие. В них содержали от десятка до сотен человек. В Балаклее, в отделении полиции, где на стенах пленники выцарапали слова молитвы – фото оттуда облетели мир, – находились одновременно более ста человек. Мы это точно знаем от жителей, прошедших через эту застенку. Есть люди, к которым применяли пытки, но точно неизвестно, где их содержали, потому что доставляли наших граждан с завязанными глазами, не выводили на улицу и вывозили оттуда также с завязанными глазами. Устанавливаем по тому, сколько примерно времени увозили, описаниям помещений", – рассказал Тимошко.

При этом, по его словам, назвать точное или хотя бы приблизительное количество людей, удерживаемых в этих застенках, полиция не может.

"Кого-то вывезли в РФ, и остается только догадываться об их судьбе, наверное, многих нет в живых. Тела тех, кто был убит из стрелкового оружия, россияне в большинстве своем пытались скрыть. Нам известны факты, когда в РФ вывозились уже трупы. Но пострадавших становится больше. Кое-кто возвращается к местам проживания. Это не массовый процесс, но он продлится еще достаточно долго. Кто-то просто звонит по телефону, кто-то через чат-бот связывается", – рассказал он.

Тимошко отметил, что пока официально установлено, что 15 человек находились в Волчанске на агрегатном заводе. В Купянске только по одной из пыточных точно установлено 9 пострадавших, в Боровой в одном месте – 9 человек, в Большом Бурлуке – 8 человек, в Балаклее – 8 человек, прошедших через одну пыточных в городе.

"Чаще всего это жестокое избиение и истязание электрическим током. Активно использовались противогазы, людей подавляли. Кроме того, были случаи вырывания ногтей и спиливания напильником зубов. Экспертизы тел, изъятых на деоккупированных территориях, показали, что имели место пытки, связанные, скажу так, с причинением вреда половым органам. Как правило, у мужчин", – заявил Тимошко.

Полицейский отметил, что самые ужасные пытки применяли "люди", называющие себя русскими.

"Представители ФСБ, Росгвардии руководили этими процессами и участвовали. Выходцы из так называемых "Л/ДНР" были на ролях муртадов: привлекались к охране периметра, доставляли людей из мест жительства. В пыточных было и немало женщин. Еще у нас есть факты, что в пыточных находились даже дети – подростки 14-16 лет. Было и физическое влияние, и, конечно, моральное. Девушкам угрожали изнасилованием. У нас есть показы несовершеннолетней, которую забрали вместе с родителями из дома. Она рассказала, что к ней постоянно заходили и каждый раз говорили: "Будешь развлекаться". Ребенок находился в камере и понимал, что в любой момент с ним могут сделать что угодно. Представьте ее состояние", – рассказал Тимошко.

Он добавил, что оккупанты четко понимали, что они здесь временно и рано или поздно придет время расплаты. Но пытали людей ради самой пытки.

"Расследование этого вида преступлений проходит по тонкому нравственному пределу. Мы стараемся сейчас даже не обнародовать, сколько случаев было на территории боевых действий, и даже не озвучивать места, где совершались такие преступления и какие-то конкретные обстоятельства. Это сверхтрудная тема для преимущественно женщин, подвергавшихся сексуальному насилию", – отметил Тимошко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Пески-Радьковские на Харьковщине обнаружили ужасную пыточную, где оккупанты издевались над местными жителями, АТОвцами и пленными из ВСУ. Полиции точно известно о закапывании/выкапывании в землю заживо и применении противогаза с тлеющей тряпкой.

Также OBOZREVATEL писал, что в освобожденном от российской оккупации Волчанске Харьковской области на территории одного из предприятий правоохранители нашли тюрьму и застенку для местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать. В этом месте оккупанты избивали незаконно заключенных украинцев, пытали их электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы.

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