В Пологах оккупанты открыли огонь по многоэтажке из-за лая собаки и убили животное. Видео

Во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по многоэтажке, а также убили собаку. Российскому патрулю не понравилось, что домашнее животное лаяло.

Видео дня

Соответствующее видео удалось снять очевидцу преступления. Ролик опубликовал Telegram-канал "Риа-Мелитополь" (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Жители населенного пункта рассказали, что вражеский патруль вел себя неадекватно. За несколько минут до этого люди уже слышали стрельбу, но не видели, что происходит.

Потом двое оккупантов в форме и с оружием подошли к многоквартирному дому. Рядом лаяла собака.

Россияне сказали женщине с первого этажа, чтобы она заставила животное замолчать. Потом захватчики выстрелили. Сначала мужчина выпустил очередь по дому (целился куда-то в район окна или балкона). Потом военный преступник повернулся и открыл огонь по собаке. На видео слышно, как питомец заскулил, когда в его попали пули.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел еще на прошлой неделе. Животное в результате умерло.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине могут начать мобилизовать местных мужчин. Соответствующий указ о двух волнах так называемого призыва в ряды захватнических войск РФ выдал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

– Кроме того, оккупанты образовали псевдовоенкомат на временно захваченной территории Запорожской области, мужчин заставляют становиться на "воинский учет". Скрытая мобилизация, которую планирует проводить враг, незаконна и нарушает законы и обычаи войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!