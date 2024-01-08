В Покровском районе завершились поисково-спасательные работы на местах обстрелов: Россия убила 11 гражданских. Фото и видео

В Покровском районе Донецкой области в понедельник, 8 января, были завершены поисково-спасательные работы на местах российских обстрелов – спасатели и правоохранители более двух суток работали, разбирая завалы разрушенных врагом частных жилых домов в городе Покровск и селе Ровное Мирноградской громады. Из-за ударов оккупантов в обоих населенных пунктах погибли 11 гражданских.

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Об этом сообщили министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и в официальном Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Предварительно, в результате российских ударов 11 человек погибли целыми семьями.

На данный момент удалось установить личности пяти жертв. Опознаны трое погибших из села Ровное: это трехлетняя девочка, ее отец и мать, 32 и 30 лет соответственно. В Покровске установлены личности погибших 34-летнего мужчины и 37-летней женщины.

Сейчас следователи осматривают найденные фрагменты тел, криминалисты собирают биологические образцы и проводят идентификацию.

В ГСЧС отметили, что, ища под завалами людей, они разобрали более 115 тонн разрушенных конструктивных элементов домов. Также привлекались собаки поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес".

"В результате работ спасателями из-под завалов спасены 1 человек, изъяты тела 3 погибших, в том числе 1 ребенок. На месте разрушенных домов проводились поисково-спасательные работы по выявлению еще 8 человек, из них 4 ребенка", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 января войска РФ ударили по Покровскому району Донецкой области. Около 15 часов под ударом снова оказались Покровск и Ровное Мирноградской громады, по которым враг открывал огонь еще ночью: в этот раз захватчики направили по населенным пунктам ракеты С-300.

– 7 января в селе Ровное спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело погибшего ребенка.

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