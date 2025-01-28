В Покровске россияне обстреляли автомобиль с надписью 'Люди': погибла пассажирка. Фото

Во вторник, 28 января, российские оккупационные войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль в Покровске. На капоте машины "ВАЗ-2106" была надпись "люди".

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В результате прямого попадания погиб человек, также ранены. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

"В Покровске войска РФ атаковали дроном гражданский автомобиль, убив одного и ранив двух граждан", – говорится в сообщении.

Находившаяся на переднем пассажирском сидении 60-летняя женщина погибла от полученных травм, оказавшихся несовместимыми с жизнью.

Кроме того, 52-летняя женщина и водитель получили ранения и сейчас находятся под контролем. Все пострадавшие получают квалифицированную медицинскую помощь.

Покровская прокуратура уже начала досудебное расследование по факту военного преступления, предусматривающего ответственность за нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупанты 28 января продолжили атаковать Херсонскую территориальную общину. В Херсоне из-за ударов вражеских беспилотников ранения получили по меньшей мере трое горожан.

Ночью Россия атаковала Украину сотней дронов. Силы ПВО сбили 65 "Шахедов" на 13 регионах нашего государства, в некоторых областях есть разрушения.

В частности, в Одессе в результате вражеской атаки повреждены дома, горели авто. Пострадали четыре человека.

Также войска РФ ударили "Шахедом" по деревообрабатывающему цеху в Харькове. Там загорелся масштабный пожар на площади около 1,5 тыс. кв. м.

А в Киевской области сгорел музей ретроавто из коллекции беглого экспрезидента Виктора Януковича.

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