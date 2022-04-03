В освобожденном Мотыжине нашли братскую могилу мирных жителей: оккупанты убивали людей со связанными руками. Фото 18+

В селе Мотыжин Киевской области, которое освободили от варварских войск страны-агрессора 1 апреля, обнаружили братскую могилу мирных жителей. На опубликованных кадрах видно, у некоторых людей были связаны руки.

На одном из фото, которое появилось в сети, видно тела расстрелянных местных жителей. Журналист Андрей Цаплиенко в Telegram написал, что в одной могиле похоронили двух женщин и четверых мужчин. Их убили выстрелами в затылок.

"Русский фашизм. Село Мотыжин. Две женщины и четверо мужчин. Расстреляны. Убиты выстрелом в затылок", – написал он.

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Окровавленное и обнаженное тело еще одного мужчины обнаружили в канализационном люке.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram написал, что на этих фотографиях якобы могут быть тела старосты Мотыжина Ольги Сухенко, ее мужа Игоря и сына Александра. О том, что вся семья, которую рашисты похитили 23 марта, погибла, стало известно 2 апреля.

В группе "Мотыжин официальный" в Facebook обнародовали фото еще двоих расстрелянных мужчин. У одного из них связаны руки.

Напомним, что братскую могилу также обнаружили в городе Буча под Киевом. В ней похоронено 2OBOZREVATEL80 человек. Кроме того, прямо на улицах лежат тела мирных жителей со связанными руками, застреленными солдатами РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, у трассы в 20 км от Киева российские фашисты бросили трупы мирных жителей. Обнаружены в частности тела 4-5 мертвых обнаженных женщин, которых варвары пытались сжечь на месте.

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