В ООН заявили, что не могут проверить, были ли украинские пленные на борту Ил-76

В ООН заявили, что не могут проверить информацию об обстоятельствах крушения Ил-76 в Белгородской области. Там также не знают, находились ли на борту самолета украинские пленные.

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Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло 25 января в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это заседание состоялось по требованию России, развернувшей масштабную кампанию по обвинению Украины в "теракте" и якобы преднамеренном сбитии самолета со своими пленными.

Дикарло в своем выступлении отметила, что на данный момент неизвестно, кого или что на самом деле перевозил разбившийся в Белгородской области самолет.

"По данным российских властей, на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих. По данным украинских властей, на борту самолета могли находиться ракеты для российской военной системы", – отметила заместитель генсека ООН.

При этом она напомнила, что Украина настаивает на проведении международного расследования крушения и подчеркнула, что ООН не может проверить ни заявления Киева и Москвы, ни обстоятельства, при которых разбился самолет.

"ООН не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы. Понятно, что инцидент произошел в продолжающемся контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны", — отметила заместитель генсека ООН.

Также Дикарло констатировала, что за последние недели "масштабы и интенсивность атак на Украину выросли, что указывает на опасную траекторию войны".

"Ракетные удары и обстрелы по гражданским районам приводят к гибели и ранениям мирных жителей, а также к разрушению критически важной инфраструктуры", – напомнила представитель руководства ООН.

Напомним, 24 января стало известно, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. Практически сразу в России на официальном уровне, в том числе, через минобороны и Госдуму, начали распространять информацию, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять в этот день. Первые же сообщения в Украине касались перевозки упомянутым бортом партии ракет для ЗРК С-300, которыми захватчики атакуют Украину, в частности, Харьков.

Версия РФ вызвала скепсис у экспертов, ведь на фото и видео с места падения самолета не было видно тел десятков погибших, а заявленные оккупантами "трое сопровождающих" почти семи десятков пленных являются грубым нарушением инструкций по конвоированию. Вдобавок ко всему, самолет, который, судя по видео, был поражен, в момент взрыва, с высокой вероятностью, взлетал из Белгорода и направлялся вглубь РФ, а не приземлялся в этом пограничном российском регионе.

По версии Москвы, Ил-76 был сбит Силами обороны Украины, причем, уверяют в государстве-агрессоре, Украина знала, кто находится на борту.

В ГУР факт запланированного обмена подтвердили, но категорически отрицали, что Россия предупреждала украинскую сторону, что будет переправлять пленных самолетом. В разведке также подчеркнули, что до момента обмена полную ответственность за безопасность пленных несла именно РФ.

При этом в разведке не смогли подтвердить, что украинские воины действительно находились в Ил-76. Об отсутствии каких-либо доказательств гибели пленных говорил также украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, отметивший, что "некоторых пленных из российского списка уже обменяли".

Не могут подтвердить пребывание украинских пленных на борту сбитого самолета и в Белом доме.

При этом в ГУР не исключают, что РФ могла использовать украинских пленных в качестве "живого щита" для транспортировки оружия и подчеркивают, что по состоянию на 25 января Россия не предоставила никаких доказательств их присутствия на борту Ил-76.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет настаивать на международном расследовании ущерба Ил-76 под Белгородом. А в Генштабе в день крушения самолета заявили, что ВСУ продолжат уничтожать средства доставки ракет на Белгородско-Харьковском направлении, ведь Силы обороны делают все, чтобы максимально защитить украинцев от вражеских атак.