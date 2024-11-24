В оккупированном Мариуполе начали раздавать квартиры гастарбайтерам из Средней Азии

Пророссийские коллаборанты и гауляйтеры на временно оккупированных территориях разграбили выделенные Кремлем средства на восстановление Мариуполя. Чтобы это скрыть, они придумали закрученную схему.

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Чтобы не платить гастарбайтерам из Средней Азии, которых навезли в Мариуполь, им отдали часть "отстроенных" квартир, снова оставив на улице настоящих мариупольцев. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Поскольку от выделенных Кремлем средств на восстановление" Мариуполя остался нолик (их успешно разграбили местные гауляйтеры и коллаборанты в первые же дни), денег на выплату зарплат строителям нет. А работников увезли из всех самых отдаленных регионов РФ, мол – поставим на ноги так называемые "новые регионы" (читай – успешные украинские города, разрушенные российскими террористами) нашей дружной поддержкой. В результате гастарбайтеры остались без копейки даже на существование и между ними назревал бунт", – описали ситуацию в Центре.

С целью сокрытия правды об "восстановлении" уничтоженных Россией украинских городов и отсутствии средств, пополнивших чьи-то карманы, нечистые на руку коллаборанты придумали "замысловатую схему".

"Кремлевские приспешники, падкие к деньгам, нашли способ выкрутиться. Во временно оккупированном Мариуполе несколько десятков "отстроенных" квартир отдали работникам из Средней Азии. А владельцы разрушенных домов уже третью зиму остаются без крыши над головой", – рассказали в ЦНС.

Там призвали жителей оккупированных территорий Украины присоединяться к сопротивлению оккупантам и их приспешникам.

"Прекратить издевательства над гражданским населением на ТОТ Украины мы можем вместе. Если обладаешь информацией о враге и коллаборантах, их позициях, расположении, адресах – присылай на этот анонимный чат-бот", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что глава Чечни Рамзан Кадыров собирается отправить "добровольно" на войну против Украины 84 тысячи чеченцев. Их якобы удалось привлечь "добровольно", а не в рамках мобилизации.