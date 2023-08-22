В оккупированном Крыму российский "Урал" снес легковой автомобиль: погибли два человека. Фото
Во временно оккупированном Крыму российский военный Урал снес легковой автомобиль. Водитель автомобиля и его пассажирка погибли на месте.
Наезд произошел 20 августа на джанкойской трассе. Об этом сообщают местные паблики.
"Жуткое ДТП произошло на джанкойской трассе. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении, появившемся в одном из крымских пабликов вечером 20 августа.
Сообщение проиллюстрировано фотографиями с раздавленным автомобилем и двумя трупами возле него.
Впоследствии стало известно, что в ДТП погиб житель Крыма Владимир и его молодая племянница Анастасия. Родственники убитых российскими оккупантами крымчан отмечали, что виновником гибели гражданских был именно водитель "Урала".
Ранее стало известно, что утром 19 августа в Крыму на военном полигоне произошли взрывы. Очевидцы рассказывали о длительной детонации боеприпасов на полигоне вблизи села Криничка в Кировском районе. После этого оккупанты перекрыли трассу, запланирована эвакуация.
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