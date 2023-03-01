В Николаеве задержали агента ФСБ, разведывавшего места базирования иностранного вооружения. Фото

Контрразведка Службы безопасности разоблачила очередного российского агента в Николаеве. Это местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций, который, прикрываясь тренировками украинских защитников, собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на юге.

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В первую очередь злоумышленник разведывал места базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что для сбора сведений он "в темную" использовал действующего украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю российской ФСБ. Разведывательная информация оккупантам требовалась для осуществления прицельных ракетных ударов по военным объектам Украины.

Контрразведчики СБУ сработали на опережение – они своевременно разоблачили вражеского агента и задержали его, чем предотвратили передачу агрессору оборонных сведений.

По данным следствия, предатель по собственной инициативе вышел на ФСБ и предложил свою помощь в войне против Украины. Для коммуникации с врагом использовал анонимный мессенджер.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором, оружие и боеприпасы. Все изъятые средства поражения были направлены на экспертизу.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Со своей стороны суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех лиц, причастных к враждебной разведывательно-подрывной деятельности. Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками Департамента контрразведки и СБУ Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала войны искоренение российской агентуры стало основным направлением работы украинских спецслужб. В течение последнего года Служба безопасности Украины задержала или раскрыла 360 агентов РФ.

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